Tampona e scappa, denunciato

Rintracciato e denunciato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto un pirata della strada. Si tratta di un 65enne che lo scorso 4 marzo, in via Bologna, alla guida della sua Alfa Romeo, aveva tamponato una Fiat Punto per poi allontanarsi senza prestare aiuto all’automobilista che lo precedeva. Nell’urto il conducente della Punto, anch’egli un 65enne, era rimasto contuso e aveva dovuto far ricorso a cure mediche. L’anziano si era anche rivolto ai militari dell’Arma denunciando l’accaduto. E i carabinieri hanno avviato le indagini esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo via Bologna.

I militari, oltre alla testimonianza dell’automobilista tamponato, in particolare, hanno preso in esame i mezzi in transito quel giorno nell’orario in cui si era verificato l’incidente stradale e hanno scovato il pirata della strada, il 65enne appunto. Nel frattempo l’anziano aveva portato la sua automobile Alfa Romeo dal carrozzaio per le riparazioni del caso. L’uomo è stato quindi denunciato per fuga a seguito di incidente stradale con persone rimaste ferite.

p. l. t.