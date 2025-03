Tangenziale, lavori in programma da lunedì sera a martedì mattina

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire i lavori di pavimentazione – dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 marzo – sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Caab e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14. Alcuni consigli: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, rotonda Augusto Baroni, viale Giuseppe Fanin.