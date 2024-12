Tar annulla assegnazione del centro sportivo a Nettuno Sport Center: critiche da Forza Italia

Il nuovo pronunciamento del Tar, che di fatto rende inefficace l’assegnazione del centro sportivo di via Fancelli alla Nettuno Sport Center dal primo gennaio, dimostra come la vicenda non sia affatto chiusa ed impone a tutti la massima attenzione attorno a questa aggiudicazione", dice il consigliere di Forza Italia, Nicola Stanzani, critico con la nuova cordata.

"I ripetuti pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato non hanno finora attestato la verifica dei requisiti dei nuovi gestori da parte dell’amministrazione comunale. Per questo – insiste Stanzani – auspichiamo la massima trasparenza possibile su quanto sta accadendo ed esortiamo l’amministrazione a una particolare attenzione non solo alla regolarità delle procedure, ma anche ai potenziali conflitti di interesse tra chi affida e chi prende in gestione immobili e impianti comunali".