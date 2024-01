Task force contro le sigarette. Incontro con uno specialista

Poche settimane fa l’iniziativa delle guardie ecologiche a caccia dell’inquinamento da cicche di sigarette. Oggi, sempre a Casalecchio, la task force che da dieci anni porta avanti il gruppo di auto mutuo aiuto per uscire dalla dipendenza del fumo. Alle 18 alla Casa per la pace, La Filanda, al quartiere Croce, parla il dottor Vincenzo Zagà, bolognese, pneumologo, già coordinatore dei centri anti-fumo dell’Azienda Usl di Bologna ed uno dei più autorevoli medici specialisti nella lotta al consumo delle sigarette tradizionali e anche delle sigarette elettroniche. Alcuni anni fa, affiancato dalla dottoressa Donatella Dammacco, medico di famiglia, con un gruppo di volontari raccolsero tre chili e mezzo di cicche gettate sulle strade della cittadina sul Reno. Obiettivo di ieri e di oggi sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla pericolosità del fumo e contro l’abbandono delle cicche in ogni luogo della città.

"Fumare tabacco comporta l’emissione in ambiente di più di 4mila sostanze chimiche, molte delle quali ad azione irritante, tossica e cancerogena -spiegano gli organizzatori- Durante la fase di combustione della sigaretta una parte degli agenti chimici prodotti viene inalata dal fumatore, una parte viene dispersa nell’ambiente (fumo passivo), un’altra parte immessa sempre nell’ambiente con la cenere e una parte viene trattenuta dal filtro. Così il fenomeno delle cicche buttate dovunque ci costringe a fare i conti con un inquinamento di rifiuti tossici e che compromettono l’ambiente per molti anni", spiegano i promotori sostenuti dalle associazioni Sitab e Aliberf-liberi dal fumo. ‘Noi possiamo darti una mano’ recita il titolo dell’incontro patrocinato dal Comune e da Percorsi di pace.

"E’ un incontro rivolto a tutta la cittadinanza perchè il fumo, attivo o passivo, con le dipendenze relative e le problematiche sanitarie e ambientali indotte, sono ancora un’emergenza" spiega la dottoressa Dammacco, che da dieci anni conduce il gruppo di auto mutuo aiuto che ha accompagnato decine di persone a liberarsi dalla dipendenza dal fumo nel corso di incontri che si tengono ancora oggi ogni lunedì dalle 16 alle 18 al centro sociale Croce di via Canonica.

