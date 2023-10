Tempi per la densitometria, l’Ausl deve fare di più

Sui tempi eterni per la densitometria, rendo noto che: le agende chiuse sono fuorilegge e altrettanto dicasi per agende occupate; esiste la ’presa in carico’ che obbliga l’Ausl, in caso di necessità, a provvedere entro 10 giorni; si può procedere su lettera del medico di base che attesti necessita’ di tempi brevi, a visita privata con richiesta di risarcimento dell’Ausl stessa. Molta gente non lo sa e ci si guarda bene dal farlo sapere.

Maira Mazzanti