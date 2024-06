Tirapugni e sfollagente in auto a San Lazzaro (Bologna): denunciato un 30enne

San Lazzaro di Savena (Bologna), 3 giugno 2024 – Aveva in auto un tirapugni, uno sfollagente e un coltello a serramanico. E così, non sapendone giustificare il possesso, un30enne incensurato è stato denunciato dai carabinieri di San Lazzaro di Savena per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Durante un controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno notato un uomo all’interno di un veicolo parcheggiato; decidendo così di identificarlo. Durante gli accertamenti, il 30enne “ha mostrato fin da subito uno stato di eccessiva agitazione tale da far insospettire gli operanti”, fanno sapere i carabinieri. Per questo motivo, i militari hanno deciso di eseguire a carico dello stesso, una perquisizione personale e della vettura. E sono dunque stati scoperti il tirapugni in metallo, lo sfollagente telescopico sempre in metallo e il coltello a serramanico. Dal momento che, come si diceva all’inizio, l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione in merito al possesso degli oggetti, è stato denunciato. Il materiale è stato invece sequestrato.