Torna il festival ’Partirò per Bologna’

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna all’Estragon la sesta edizione festival ’Partirò per Bologna’, che deve il suo nome alla celebre canzone della Banda Bassotti e che vede nel locale di via Stalingrado i migliori artisti italiani e internazionali tra punk, ska e reggae. L’apertura della serata è affidata alla band Montelupo, poi segue la formazione street punk bolognese Zona Popolare con Rude. Si prosegue con Bunna e The Magnetics; i Gang e ancora i Dalton. La scaletta chiude con la Banda Bassotti.