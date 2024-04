Traffico di cocaina dalla Germania: sgominata banda di albanesi

Bologna, 9 aprile 2024 – Ancora una maxi operazione anti droga a Bologna, con lo spaccio di cocaina nel mirino. A metterla a segno (video), in queste ore, è stata la polizia coordinata dalla procura. Alla fine, sono finiti nella rete degli agenti 22 persone, 13 delle quali sottoposti a misure cautelari e sono 5 gli arresti in flagranza. Sequestrati 26,5 chili di cocaina e 11 di marjuana.

Traffico di droga: maxi operazione tra la Germania e l'Italia

La banda – secondo le accuse – era composta da trafficanti albanesi che importavano ogni settimana diversi chili di ‘bamba’ tra la Germania e l'Italia e li affidavano ad acquirenti loro connazionali. Nel corso delle indagini effettuate in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento della Polizia Criminale (Direzione Investigativa CO e Fast Albania) e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol di Tirana della Polizia di Stato albanese, è stato accertato che i corrieri albanesi, per conto dell'organizzazione, smistavano su tutto il territorio nazionale, settimanalmente, svariati chili di cocaina a numerosi acquirenti. L'organizzazione albanese era, inoltre, in grado di rifornirsi di notevoli quantitativi di marjuana.

Durante le indagini, sono stati monitorati numerosi viaggi dei corrieri albanesi dalla Germania all’Italia. Alcuni arresti, con il coordinamento della Direzione Centrale Polizia Criminale e della Direzione Centrale Servizi Antidroga, sono stati operati anche in Albania e Germania, con la collaborazione delle rispettive Polizie.

Notizia in aggiornamento