Traffico, ecco un altro autovelox. Acceso da lunedì su viale Cavina

Scocca l’ora dell’attivazione del quarto dei cinque autovelox autorizzati dalla Prefettura un anno fa: dopo viale Berti Pichat, viale Lenin e viale Togliatti tocca ora a viale Cavina. I due dispositivi, uno per senso di marcia, saranno accessi dalla mezzanotte di lunedì. L’obiettivo è "ridurre le infrazioni ai limiti della velocità che possono causare incidenti o aggravarne l’esito", scrive il Comune, aggiungendo che anche l’ultimo velox in programma, quello di viale Sabena, sarà attivato entro l’estate.

In viale Cavina, intanto, sono stati installati i segnali di preavviso e di indicazione dei dispositivi fissi di "rilevamento elettronico della velocità" contraddistinti dal simbolo della Polizia locale, nei due sensi di marcia e su entrambi i lati della semicarreggiata. Per informare gli utenti della strada della presenza dei nuovi dispositivi e "contenere il più possibile le sanzioni", continua la nota, a monte di tutte le postazioni sono stati inoltre installati: pannelli che ricordano ai conducenti il limite di velocità di 50 chilometri orari previsto in viale Cavina dotati di dispositivi lampeggianti e di display che visualizzano la scritta "rallenta"; segnali temporanei di preavviso di "rilevamento elettronico della velocità" con sfondo giallo che evidenzieranno ulteriormente e per un certo periodo di tempo la presenza dei dispositivi; rallentatori ottici e acustici. Tutto questo perchè dall’indagine sulle strade con il valore più alto di densità di incidentalità nel periodo dal 2016 al 2021, "emerge che viale Cavina risulta tra quelle con il maggior numero di incidenti con lesionati".

Viale Cavina è stato infatti "teatro di 17 incidenti che hanno provocato 21 feriti e due morti", segnala l’amministrazione. Gli ultimi dati (provvisori) sull’incidentalità relativi al 2022 e al 2023, poi, "confermano la pericolosità di questa strada registrando quattro incidenti con sei feriti", aggiunge Palazzo D’Accursio. Inoltre, "l’elevata velocità tenuta su viale Cavina può essere causa o aggravare l’esito degli incidenti che avvengono alle rotatorie Decorati al valor militare e Verenin Grazia", continua il Comune. "Includendo nell’analisi anche queste rotatorie, il periodo 2016-2021 vede complessivamente 102 incidenti con 114 feriti e tre morti. I dati relativi al periodo 2022 e 2023 (dati provvisori) mostrano ulteriori 32 incidenti con 34 feriti e quattro morti", la conclusione.