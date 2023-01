Bologna, avvallamento in via Saffi: via le transenne

Bologna: grossa crepa sull'asfalto. Traffico in tilt in via Saffi

Bologna, 24 gennaio 2023 – La città si è messa in moto stamattina con molte difficoltà: traffico in tilt, con code e rallentamenti, in tutta la zona Ovest (via Andrea Costa, via Saragozza, viali).

Cos’è successo? In via Saffi il traffico automobilistico è stato deviato a causa di un avvallamento della strada all’altezza di via del Chiù.

Via Saffi era stata chiusa dalla tarda serata di ieri per un intervento di ripristino della pavimentazione all’altezza della copertura del canale torrente Ravone, ed è stata riaperta oggi intorno alle 14, in anticipo rispetto a quanto previsto dal Comune. Palazzo d’Accursio aveva inizialmente stimato il via alle transenne per la giornata di domani.



Si tratta dello stesso punto, all’incrocio con via del Chiù, che già ha dato gli stessi problemi di tenuta nei mesi passati. Una soluzione definitiva – aggiunge il Comune di Bologna – arriverà con il cantiere della linea rossa del tram che prevede il rifacimento completo della copertura del torrente.