Gennasi

CANTIEROPOLI/1 Stando alle deroghe sul rumore ottenute dal Comune per accelerare i tempi del tram, nella trincea di via Riva Reno e dintorni le ruspe potrebbero funzionare dalle 6 alle 22, senza requie. In teoria. Nella pratica, grazie a Dio e alle maestranze, l’assedio acustico non dura sedici ore filate, ma è comunque martellante, ossessivo, diffuso. Trapanando, scavando che male ti fò?

CANTIEROPOLI/2 A parziale ristoro degli sventurati residenti nella zona di cui sopra, la sospensione delle corsie preferenziali ha consentito il recupero di un’ottantina di posti auto. Che sballo, lo stallo.

CANTIEROPOLI/3 Palazzo d’Accursio si accinge a sistemare le frane che hanno deturpato i colli nell’alluvione di un anno fa. L’intervento partirà in giugno dalle vie Scalini, Colli, Sabbiuno e Monte Albano, per terminare in autunno. Detto terra terra, era ora.

MEDICINA Compie vent’anni il mercato dell’antiquariato che ogni prima domenica del mese, tranne gennaio, luglio e agosto, anima il centro della cittadina del Barbarossa. Trecento espositori coinvolti in una delle rassegne più importanti del settore. Il portico del tesoro.

FEDELI ALLA LINEA Promette spettacolo in tutti i sensi il concerto dei Cccp martedì 21 in piazza Maggiore. Proprio sul Crescentone venerdì scorso il collettivo Cua ha inscenato la prevendita di biglietti taroccati a costo zero, perché la cultura "dev’essere libera e gratuita, e noi balleremo sotto il palco". In realtà, gli 8.500 ticket (veri) da euro 57,50 l’uno sono andati via in un amen. Speriamo che lo show sia Lindo e pinto.

LE OCCUPAZIONI A proposito dei fattacci alle Belluzzi Fioravanti e al Fermi, il segretario locale della Cgil, Michele Bulgarelli, ha dichiarato, con fastidio: "L’unica cosa di cui si parla sono i vandalismi, mai che ci si interroghi su cosa chiedono gli studenti". Nel nostro piccolo noi ci interroghiamo su cosa volesse dire il sindacalista.

PALLONATE Sabato il Bologna (già in Europa League) rende visita al Napoli (già 13 punti sotto) di Aurelio De Laurentiis, che otto anni fa definì il club rossoblu una "minuzzaglia". Come Lei ci insegna, Illustrissimo Presidente, il calcio è galantuomo.