Travolti dalla voglia di Europa. Casini porta la passione in Senato: "Che buoni i balanzoni rossoblù"

L’appetito per la Champions, dopo la torta Thiago Motta, ha un’altra preda designata. Ovviamente, colorata di rossoblù. I balanzoni con i colori del cuore già spopolano tra i tifosi del Bologna. Il piatto realizzato da Francesco Mafaro, titolare del ristorante ‘Adesso Pasta’ che si tova a due passi da piazza Maggiore, è entrato anche in Parlamento. Il senatore Pier Ferdinando Casini, tifosissimo del Bologna, è stato ospite di Mafaro ed è rimasto subito colpito dai balanzoni rossoblù. E ripensando alla cavalcata verso l’Europa degli uomini di Thiago Motta, non ha potuto fare a meno di assaggiarli. "I balanzoni rossoblù hanno avuto un grande successo tra i tifosi del Bologna e siamo contenti siano stati apprezzati anche dal senatore Casini", ha commentato Mafaro. I balanzoni sono stati ideati da ‘Adesso Pasta’ nell’ambito dell’iniziativa ‘I pubblici esercizi tifano Bologna’, realizzata da Confcommercio Ascom Bologna per omaggiare la squadra di Thiago Motta.

Oltre all’ex capo dei panificatori bolognesi Mafaro, a esporre la loro gioia rossoblù in vetrina sono stati il LaSuiteCafè di via San Felice 28 – nella foto anche Eva Robins –, il Centro Ottico Pianoro di Maurizio Benincasa, che si trova appunto a Pianoro, e Piumini Danesi Bologna in via D’Azeglio. Si tratta di altre attività che hanno aderito al supporto per i ragazzi di Thiago Motta, che lunedì all’Olimpico di Roma giocheranno una fondamentale partita, con la Roma allenata da Daniele De Rossi, per continuare a sognare la Champions League. Fermo restando che probabilmente, ma la sicurezza al 100% ancora non c’è, nella Champions League del prossimo anno potranno esserci cinque squadre italiane, e non quattro. Sono decine e decine i negozi che stanno scrivendo al Carlino per partecipare alla gara di tifo, per sostenere i colori rossoblù in uno dei momenti più importanti della storia calcistica bolognese.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio. meglio inquadrare, davanti o accanto alle vetrine, il titolare o comunque una o più persone, per personalizzare di più lo scatto. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.