Tre assemblee con il sindaco sul bilancio

Ozzano spiega il bilancio ai cittadini passando anche per le frazioni. L’amministrazione comunale del primo cittadino Luca Lelli (nella foto) ha organizzato tre incontri pubblici per illustrare il bilancio e parlare con la comunità di eventuali tematiche legate al territorio.

Gli incontri partiranno oggi, alle ore 10, in sala Raparelli in via degli Orti in paese a Ozzano. Segue martedì, 21 gennaio, alle ore 20:30 a Ponte Rizzoli, al Centro Civico in via Eleonora Duse e mercoledì, 22 gennaio, alle ore 20.30 a Mercatale, nella sede Anspi di fianco alla chiesa, in via del Partigiano.

L’amministrazione comunale di Ozzano, nella convocazione degli incontri, ha specificato che "chiunque avesse delle domande da porre all’amministrazione, su un qualsiasi argomento che riguardi il territorio, può anticiparle inviando una mail a: sindaco@comune.ozzano.bo.it. Questo consentirà al cittadino di avere una risposta immediata e aggiornata nel corso dell’incontro. È importante che chi scriva alla mail ponendo un interrogativo indichi la riunione delle tre previste alla quale intende partecipare".

Tutta la cittadinanza è invitata.