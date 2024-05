Tre incidenti in pochi chilometri. Sette feriti lievi, ma traffico in tilt

Mattinata difficile, quella di ieri, per tanti pendolari che, dalle 8 alle 11, sono rimasti bloccati nel quadrivio di strade statali che attraversano Granarolo e Castel Maggiore a causa di tre distinti incidenti. Il primo, si è verificato sulla Porrettana a Granarolo all’angolo con via Venture. Alla base dell’incidente, in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi, due Audi e un furgoncino Fiat, ci sarebbe una mancata precedenza all’incrocio. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Granarolo che hanno fatto i rilievi e bloccato la circolazione fino al ripristino della carreggiata. I tre conducenti sono rimasti solo lievemente contusi. Pochi minuti dopo, circa una mezz’ora, a una manciata di chilometri di distanza, in territorio di Castel Maggiore nella frazione di Osteria del Gallo. Sulla scena dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Locale Reno Galliera, competenti per territorio.

Stando a quanto rilevato alla base di questo frontalee ci sarebbe l’invasione di carreggiata: il conducente, forse a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire nella corsia opposta contro la macchina che sopraggiungeva. I due conducenti sono stati portati al Maggiore in codice di media gravità. A poca distanza, sempre in territorio di Castel Maggiore, ma sulla via Saliceto, gli agenti della Reno Galliera hanno poi rilevato un altro frontale fra due macchine, causato dalla stessa identica dinamica di quello a Gallo. Il conducente dell’auto che ha sbandato è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale di Bentivoglio.

z.p.