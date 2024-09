Treni fra Bologna e Rimini: linea interrotta per tre giorni, quando e cosa cambia

Castel Bolognese (Ravenna), 26 agosto 2024 – Per consentire interventi di manutenzione straordinaria, viene interrotta per tre giorni – martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto e il 10 settembre dalle 9,30 alle 12,30 – la circolazione ferroviaria lungo la linea Bologna-Rimini. Lo stop riguarda il tratto fra Imola e Forlì.

Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana: nel corso delle giornate, i treni in transito saranno sostituiti da un servizio di autobus. In particolare, subiranno modifiche i seguenti treni:

I treni Frecciarossa FR 9806 (Bari C.le 6:35 - Milano C.le 13:25), FR 8803 (Milano C.le 8:05 - Bari C.le 15:30) e FR 9805 (Torino P.N. 9:10 - Lecce 18:50) subiscono variazioni di orario e il FR 8810 (Bari C.le 5:30 - Milano C.le 12:30), oltre alle variazioni di orario, non ferma a Forlì.

I treni Intercity 604 (Pescara 7:02 - Milano C.le 13:40), 605 (Milano 7:05 - Lecce 19:55) e 607 (Milano P.G. 9:10 - Lecce 20:40) subiscono modifiche di orario e di percorso con la cancellazione di alcune fermate intermedie.

Dal 26 al 28 agosto il treno EC 83 è cancellato da Bologna C.le a Rimini e sostituito con bus. Dal 27 al 29 agosto il treno EC 84 è cancellato da Rimini a Bologna C.le e sostituito con bus.

Alcuni treni regionali subiscono variazioni, cancellazioni e sostituzioni con bus.

Le modifiche alla circolazione dei treni

Ecco la tabella completa:

I bus sostitutivi

Ecco gli orari del servizio:

Divieti di sosta a Castel Bolognese

Stazione di Castel Bolognese

Per garantire la sicurezza e la fluidità del servizio sostitutivo, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha emesso un'ordinanza di divieto di sosta con rimozione a Castel Bolognese nelle seguenti strade: via Santa Croce (lato Firenze) dal civico 250 fino all’intersezione con Piazzale della Stazione e Viale Cairoli, viale Cairoli (lato Bologna) dall’intersezione con Piazzale della Stazione fino al civico 29. Il divieto di sosta sarà in vigore dalle 9 alle 13 nei giorni 27, 28 e 29 agosto. Sarà inoltre istituito un senso unico di marcia in direzione Bologna-Forlì, da Piazza 2 Agosto fino al Piazzale della Stazione.