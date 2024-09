Treni in ritardo oggi a Riccione: investimento mortale in stazione. Ripresa la circolazione

Riccione, 25 agosto 2024 – Attorno alle 17.30 è arrivato, dopo quasi quattro ore di stop, il nulla osta alla riattivazione del traffico ferroviario fra Rimini e Cattolica dopo l’investimento mortale sui binari a Riccione di oggi pomeriggio. E alle 19 la circolazione è tornata regolare.

Si è trattato del secondo investimento mortale in poche ore avvenuto sui binari della linea ferroviaria Adriatica, in provincia di Rimini. Dopo la tragedia avvenuta questa notte vicino alla stazione di Rimini Miramare, oggi intorno poco dopo le 13,30 a Riccione un uomo di 37 anni, pesarese, si è gettato sotto un treno in transito alla stazione. Secondo le prime notizie, si è trattato – in questo ultimo caso – di un gesto volontario. In quel momento la stazione era molto affollata: il convoglio che ha investito l’uomo era un Frecciarossa in servizio tra Milano e Taranto.

La linea è stata “fortemente rallentata” tra Riccione e Cattolica per consentire le necessarie indagini dell’autorità giudiziaria e ci sono stati fortissimi ritardi sulla linea Adriatica, ossia una linea molto trafficata in questa giornata di grande rientri. Tantissime le persone nelle stazioni di Riccione e di Cattolica in attesa di potere salire sui treni. Come ha comunica Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 240 minuti, ossia quasi 4 ore.

Folla in attesa di partire alla stazione di Cattolica (Ansa)

Dove sono rimasti bloccati i treni

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato i maggiori tempi di percorrenza fino a 240 minuti.

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti hanno registrato ritardi superiori anche a 60 minuti.

I treni che hanno registrato ritardi

Si può conoscere l’andamento dei vari treni attraverso il sito Cerca Treno. Questi sono i treni alta velocità e Intercity direttamente coinvolti: