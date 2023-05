Bologna, urto al pantografo del treno: convoglio fermo in Appennino

Bologna, 2 maggio 2023 - Strano incidente ferroviario stamattina su un treno regionale diretto a Prato da Bologna: attorno alle 7,15 il convoglio ha avvertito un violento urto sul pantografo (nella parte alta del treno, non sui binari) tra Monzuno e Grizzana Morandi, nell'Appennino bolognese.

Un treno regionale nel Bolognese: foto generica

Il treno, che era in orario, si è fermato alla stazione di Grizzana Morandi ed è stato cancellato. Per un paio d’ore sulla tratta si viaggiava sul binario unico, mentre i tecnici di Rfi erano al lavoro sul tratto di linea per capire le cause dell'urto e per fare i vari accertamenti. Due treni che percorrevano la tratta sono stati cancellati e la circolazione è stata rallentata. I viaggiatori del treno sono stati tuttavia trasferiti nel treno successivo.

Ripresa la circolazione

Alle 9:30 è stato dato il nulla osta alla ripresa della circolazione regolare sulla linea. Dopo circa due ore di circolazione sul binario unico, i treni hanno ripreso a percorrere entrambi i binari. Non è stato individuato nessun problema alla linea e non è stato necessario alcun intervento particolare.