Ubriaca alla guida si schianta contro furgone in sosta

Poteva essere una strage quanto avvenuto giovedì scorso a San Lazzaro. Una donna rumena, di 53 anni, alla guida di un’auto ubriaca, accertato in seguito un tasso alcolemico pari a 2,99 grammi/litro (il limite previsto dalla legge è 0,5 grammi/litro), si è schiantata contro un furgone parcheggiato.

L’incidente nella tarda mattinata di gioved’ quando, la 53enne stava percorrendo con la sua auto la via Caselle, a San Lazzaro. Ad un certo punto, all’altezza dell’incrocio con via Zucchi, la conducente ha svoltato bruscamente pensando di riuscire a imboccare la strada privata in cui doveva immettersi, ma invece ha centrato in pieno un furgone che era in sosta schiantandosi con violenza.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli altri automobilisti che erano in strada in quel momento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal vicino distaccamento che hanno dovuto tagliare la portiera dell’auto dal lato della guida per permettere i soccorsi alla donna rimasta intrappolata nell’abitacolo. I sanitari del 118 hanno medicato la 53enne sul posto viste le lievi contusioni riportate nello schianto. Quando gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per i rilievi di prassi si sono accorti delle condizioni psicofisiche della donna e l’hanno sottoposta all’etilometro: 2,99 grammi/litro al primo esame, 2,80 al secondo. La 53enne è stata, dunque, portata al Comando di via Salvo D’Acquisto dove le è stata ritirata la patente, risultato inoltre scaduto. La donna aveva con sè un permesso di guida in vista del rinnovo su cui la Locale sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari.

