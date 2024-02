Un americano compra il castello di Serravalle

E’ un 68enne avvocato americano in pensione il nuovo ‘signore’ del castello di Serravalle. Da poco meno di un mese è Steven Allen Hill, residente nella cittadina di Walla Walla, nello stato di Washington, il nuovo proprietario del palazzo Boccadiferro, messo in vendita quattro anni fa dalla famiglia bolognese Cavazzoni-Pederzini. I dettagli della compravendita con rogito stipulato a fine 2023 sono riservati anche se il prezzo di acquisto potrebbe essere vicino alla cifra riferita dalla Cnn, il canale informativo dell’emittente statunitense che lo scorso anno nella sezione viaggi, a firma di Silvia Marchetti, dette la notizia di questo ‘Castello, palazzo e villaggio italiano in vendita per 2 milioni di dollari’. Con un linguaggio più vicino a quello di una agenzia immobiliare seguivano foto e descrizioni del Palazzo Boccadiferro, vero oggetto dell’annuncio di vendita che in Italia non aveva avuto seguito dopo almeno due anni di affidamento ad una agenzia di MIlano. Del nuovo signore successore dei Boccadiferro si sa poco. La trattativa e le pratiche conseguenti sono state affidate ad un uno studio legale di Roma, con le necessarie mediazioni del consolato americano. A Castello si racconta che all’inizio di gennaio una coppia di americani, un uomo e una donna, non più giovani, sono entrati nell’ecomuseo che sta di fronte al portone del palazzo e con fare discreto hanno osservato l’esposizione per poi presentarsi al custode come i nuovi ‘vicini’. "Hanno parlato in inglese, affabili e gentili, non hanno detto altro. Nè noi abbiamo fatto domande" riferiscono al borgo.

Conferma la vendita Lella Cavazzoni Pederzini, affiancata dal marito Edoardo: "Abbiamo già una certa età e non siamo più in grado di occuparci in maniera adeguata di questa nostra residenza estiva. Ne abbiamo avuto cura per 33 anni, non sappiamo che uso ne vorranno fare. Abbiamo lasciato in dote anche buona parte degli arredi. Da un lato ci dispiace, ma speriamo proprio che i nuovi proprietari l’abbiano a cuore come noi e possano dedicarsi al palazzo con l’impegno che richiede".

Un auspicio condiviso anche dal sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno: "Appena possibile li vorrei incontrare. Con i Cavazzoni Pederzini c’è sempre stato un positivo rapporto di collaborazione e speriamo sia così anche con la nuova proprietà", dice Ruscigno aggiungendo che sono in corso le pratiche per il trasferimento nell’ecomuseo del prezioso bassorilievo medievale che rappresenta Jacopino da San Lorenzo in Collina, primo capitano di Serravalle, fino ad ora lasciato in custodia nel Palazzo Boccadiferro. Gabriele Mignardi