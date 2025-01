Un anno di ’Punto digitale facile’: "Oltre trecento accessi ai servizi e tanti corsi di formazione"

Bilancio positivo per il Punto Digitale Facile a Castenaso. Si è concluso, al 31 dicembre, il primo anno di attività del Punto Digitale Facile a Castenaso, all’interno del progetto di Terre di Pianura con la Regione Emilia-Romagna, reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, Misura 1.7.2 e finanziato dall’Unione Europea. Un servizio interamente gratuito e rivolto alla cittadinanza che per necessità o curiosità punta a migliorare o accrescere le proprie competenze nel mondo digitale.

Lo sportello ha offerto numerosi servizi, come ad esempio le informazioni utili per utilizzare lo Spid, l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico, seguire lo stato di aggiornamento dei permessi di soggiorno, la prenotazione per il rilascio del passaporto, come utilizzare PagoPa e una panoramica sulle caratteristiche dei principali social media. Il Punto Digitale Facile ha inoltre organizzato corsi di formazione gratuiti su diversi livelli per migliorare da una parte le competenze di coloro che hanno già confidenza con il mondo digitale e dall’altra imparare a usare gli strumenti digitali per migliorare la gestione della quotidianità. "Un bilancio estremamente soddisfacente per il territorio di Castenaso – afferma l’amministrazione – che ha registrato il numero più alto di accessi fra tutti i Comuni coinvolti: 307 totali, di cui 229 allo sportello di Facilitazione alla Biblioteca Casa Bondi e 78 ai corsi di formazione. Un risultato ottenuto grazie anche al supporto dei volontari del Centro sociale L’Airone. Nel Comune si sono svolti complessivamente 22 corsi: 10 presso la Biblioteca Comunale - Casa Bondi e 12 nella sede del Centro Sociale Culturale L’Airone, trattando i seguenti temi: Fascicolo Sanitario Elettronico, gli ebook e l’accesso alla biblioteca Digitale, l’identità digitale, il conto online: strumenti di Home banking e Poste e Genitori digitali". È possibile prenotarsi allo sportello attraverso contattando la Biblioteca Comunale Casa Bondi al numero 051 788025.

z. p.