"Un confronto proficuo e democratico"

"Proficuo e piacevole". Questi i commenti a caldo di alcuni cittadini che hanno preso parte al confronto tra i tre candidati sindaco alle amministrative di questo fine settimana: Marco Nanetti, civico di centrodestra, Renato Rizz, civico, e Alessandro Poluzzi, civico di centrosinistra e già assessore nella giunta Pezzoli. Nessuno scontro nè frecciatine. Due ore di pura politica per il bene della comunità.

"Abbiamo parlato con estrema sincerità ai cittadini - ha detto Nanetti. San Pietro ha bisogno di ripartire per tornare ai fasti di una volta. L’obiettivo primario è risanare il bilancio comunale e azzerare il debito di 13 milioni accumulato. Per questo è opportuno svincolare delle quote di Hera per garantirci una maggiore entrata, è altrettanto necessario rivedere il Piano di Riequilibrio redatto dall’amministrazione uscente, dobbiamo riesaminare la spesa pubblica per renderlo più equo, non è giusto che vengano colpite esclusivamente le famiglie e le associazioni culturali e sportive. I bambini sono al centro della nostra visione di amministrazione, dobbiamo garantire loro scuole sicure e salubri, in alcune strutture piove dentro e in altre, i genitori sono costretti a fare la colletta per i deumidificatori/climatizzatori. Non è giusto, dobbiamo intervenire immediatamente".

Gli fa eco Poluzzi: " Il confronto è stato un fantastico esempio di democrazia, partecipato e significativo. Ci presentiamo alle elezioni amministrative con una squadra di persone competenti e tante idee concrete, distinguendoci da candidati improvvisati e da chi ama indicare i problemi senza presentare soluzioni adeguate. Vogliamo che San Pietro in Casale resti una comunità coesa, dove lo sviluppo economico vada di pari passo con l’offerta di servizi al cittadino. Ringrazio l’organizzazione dell’evento, in particolare Cristina Stellato, che si è messa in gioco per realizzare questo momento informativo a beneficio di tutti i cittadini".

Infine Rizz: "Noi di San Pietro Pubblica e Solidale, siamo sempre stati convinti che questi confronti possano essere uno strumento in più, per esercitare in modo consapevole, il diritto al voto. Sono felice di come è avvenuto il confronto e spero con i miei interventi di aver anche sollecitato gli indecisi oltre che a recarsi alle urne, anche a votarci per un futuro migliore di San Pietro".

z. p.