Un Grand Tour di Capodanno: cenoni tipici e piste da ballo

Fra le location per festeggiare l’ultimo dell’anno, nella geografia cittadina c’è anche Grand Tour Italia, con un evento per tutti i gusti: un viaggio tra gastronomia, musica e intrattenimento. La festa nella notte di San Silvestro, dalle 19 del 31 dicembre alle 5 del primo gennaio, offre diverse esperienze. Ad esempio il cenone nelle Osterie regionali che proporranno menù tematici, accompagnati da una selezione di vini.

Chi cerca un’opzione più informale potrà gustare specialità culinarie da tutta Italia grazie alla cena in formula Street Food, che prevede cinque voucher food e 1 voucher drink nelle regioni di Grand Tour Italia.

Un’altra opzione è quella di arrivare in via Canali solo per ballare: è sufficiente acquistare la prima consumazione obbligatoria e partecipare alla Festa di Capodanno scegliendo una delle piste da ballo tematiche: spaziando dal liscio al latino, dal pop al rock. C’è anche la Pista del Ghiaccio al chiuso, aperta per tutta la serata. Inoltre, sarà previsto intrattenimento anche per i bambini, con un’area dedicata.