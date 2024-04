Un libro sui trent’anni dell’istituto Scappi con un occhio al futuro

C’è grande attesa per l’evento che vede protagonista l’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi, una delle eccellenze della città di Castel San Pietro che l’anno scorso ha compiuto 30 anni.

Venerdì alle 18 al Cassero Teatro Comunale, ci sarà la presentazione del libro ’Bartolomeo Scappi, scuola e territorio: il trentennale dell’autonomia’, un’occasione importante non solo per ripercorrere la storia dell’istituto e ricordare coloro che hanno contribuito a scriverla, ma anche per parlare delle nuove prospettive che si stanno costruendo per il suo futuro.

Parteciperanno al convegno Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna, e Daniele Ruscigno, consigliere delegato alla Scuola della Città Metropolitana di Bologna.

Aprirà i lavori Fausto Tinti, sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, seguito da Patrizia Parma, dirigente scolastica dell’I.I.S. Bartolomeo Scappi; Giancarlo Naldi, coordinatore editoriale del libro; Stefano Versari, già direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna; Giuseppe Antonio Panzardi, dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna. Conduce l’incontro la giornalista Margherita Barbieri.

"Il Comune di Castel San Pietro Terme considera l’Istituto Bartolomeo Scappi, oggi più che mai riconosciuto e apprezzato anche fuori dai confini dell’Emilia-Romagna e dell’Italia – afferma il sindaco Fausto Tinti nella presentazione al libro -, una delle più stimolanti e promettenti eccellenze formative del nostro territorio, destinazione turistica vocata al buon vivere. Il trentennale dell’Istituto non è, dunque, solo un momento per celebrare l’impegno profuso e i successi ottenuti anche a livello internazionale, ma per l’Amministrazione Comunale è soprattutto un’occasione di approfondimento che coinvolga anche lo scenario istituzionale ed economico-sociale dell’intero territorio della Città Metropolitana di Bologna, per la messa a punto e la condivisione di un ulteriore progetto di sviluppo della scuola".

Concluso il convegno, alle 19,30 ci si trasferirà nella sede dell’istituto in viale Terme 1054 per l’inaugurazione del nuovo laboratorio di chimica intitolato alla professoressa Giuliana Rosetti Cimatti, stimata dirigente dello Scappi dal 1994 al 2010, scomparsa due anni fa.

Al termine si terrà un’“apericena” a cura dell’I.I.S. Bartolomeo Scappi.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza fino a esaurimento posti.

È’ gradita conferma di partecipazione a Ufficio Turismo del Comune di Castel San Pietro Terme ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it - tel. 051 6954 – 112 – 159 – 150.

Questa iniziativa è inserita nel programma di Very Slow Outdoor Tours, la manifestazione che animerà la città slow di Castel San Pietro Terme il 19, 20 e 21 aprile, di cui l’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi è da sempre uno dei principali protagonisti.