Un metro di neve fresca e bel tempo, weekend da tutto esaurito sulle piste del Corno

Un metro di neve fresca e bel tempo per tutto il fine settimana. Condizioni ideali per due giorni di sci e divertimento sulle piste del Corno alle Scale. Dove, con il manto bianco accumulato nei giorni scorsi, si conta di arrivare con gli impianti aperti fino alle feste di Pasqua, recuperando almeno in parte quanto perso fra dicembre e gennaio per assenza di neve.

In vista del pienone tra oggi e domani, tutte le piste sono aperte e i rifugi del Corno alle Scale propongono un ricco programma di eventi. Alle Rocce divertimento con Winter Party, oggi e domani alle 14. Presso lo Chalet delle Terme oggi dalle 12,30 grigliata sulla terrazza con la musica del Dj Lorenzo Ballerini. Sapori antichi e calda accoglienza al rifugio Le Malghe che aspetta gli sciatori con i migliori piatti della tradizione locale. Non mancano, come al solito, le escursioni guidate diurne e notturne sulla neve con le ciaspole assieme alle guide della cooperativa Madreselva.