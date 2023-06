Un ponte di amicizia con la tedesca Drensteinfurt

Un ponte di amicizia tra Castel Maggiore e la Germania. In occasione della Festa della Repubblica, il sindaco di Castel Maggiore, Belinda Gottardi e il collega di Carsten Grawunder di Drensteinfurt (cittadina della regione Nord Reno Vestfalia) hanno siglato la ’Carta di Amicizia’ tra le due città. La cittadina di Drensteinfurt sorge nei pressi di Munster e conta circa 16.000 abitanti. Nel locale liceo si studia anche l’italiano come lingua straniera, così come nel liceo Keynes di Castel Maggiore si studia il tedesco. E adesso, a parere dell’amministrazione comunale, sono molte le opportunità che con il gemellaggio si aprono soprattutto per i giovani.

"In questo periodo storico – ha detto Grawunder - è più importante che mai tenere unite le persone nei nostri Paesi, ma soprattutto coltivare e ampliare le buone relazioni che sono nate tra i popoli. I gemellaggi internazionali sono uno strumento valido e prezioso a questo scopo". Ha fatto eco Gottardi che ha ricordato che "i gemellaggi tra città consentono lo scambio di conoscenze, esperienze e valori. Attraverso queste partnership, le città possono imparare l’una dall’altra, condividere buone pratiche e collaborare per affrontare sfide comuni. Questo scambio reciproco arricchisce le nostre comunità e ci apre a nuove prospettive".

La giornata del gemellaggio è stata resa ancora più emozionante dalla presenza delle delegazioni di Ingré con il sindaco Christian Dumas, la cittadina alle porte di Orleans con cui Castel Maggiore ha avviato rapporti sin dal 2009, e di Blessington con il consigliere della Contea di Wicklow Edward Timmins, con cui è stata firmata la Carta di Amicizia nel febbraio scorso.

"I gemellaggi – ha precisato il sindaco di Castel Maggiore - promuovono la comprensione interculturale e la tolleranza. Questo scambio reciproco di idee e valori ci aiuta a costruire una società più inclusiva, in cui le diversità sono considerate come una ricchezza e non come una minaccia".

p. l. t.