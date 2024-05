Una bella mostra fra arte e profumi, al Sacro Cuore si ricorda Giovanni Padovan

È stata inaugurata il primo maggio e proseguirà fino al 18 maggio la mostra fotografica ’Sublimitas’ a cura dell’artista Octavia Monaco (nella foto). Il luogo: l’Antica Profumeria al Sacro Cuore in via de Fusari, in pieno centro. L’evento è stato organizzato in onore e in ricordo di Giovanni Padovan, scomparso il primo maggio del 2023, a 84 anni, stroncato da un male inguaribile. Padovan fu inventore e creatore, insieme alla moglie Lia, della cosidetta profumeria di ricerca che all’inizio degli anni Novanta era agli albori in Italia ma che grazie all’intuizione del Sacro Cuore e dei suoi proprietari ha trovato un assoluto slancio a livello nazionale. Tutt’ora il locale resta un punto di riferimento per tutti gli appassionati. Con Octavia Monaco, Giovanni Padovan aveva creato un feeling speciale: la mostra propone ora un ciclo di una decina di opere su legno realizzate appositamente per onorare il ‘re dei profumi’ Padovan. Tanta gente al vernissage del primo maggio e tanta gente anche in questi giorni. Dalle 11 del mattino è possibile visitare la mostra al Sacro Cuore, fino al 18 maggio.