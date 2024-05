Una città nel pallone. Negozianti e studenti suonano la carica per la volata del secolo

L’Europa è ormai una certezza nel futuro del Bologna, ma la città non vuole smettere di sognare. E continua a colorarsi di rossoblù, nelle vetrine e nei pubblici esercizi tra Bologna e la provincia, e pure in luoghi ‘insospettabili’ come un campus di studenti universitari, a testimonianza del successo dell’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con Emil Banca e con il Resto del Carlino.

In centro fanno bella mostra le maglie gloriose del passato e le sciarpe rossoblù di una bottega storica sotto le Due Torri, ovvero la Drogheria della Pioggia di via de’ Falegnami 20, dove si festeggia il ritorno matematico del Bologna in Europa. In attesa di capire se sia Champions o Europa League, il titolare dell’attività Luca Sarti, con Stefano Sarti e Gianluca Facchini, ha addobbato di rossoblù la vetrina della sua attività. "Esultiamo per il ritorno del Bologna in Europa, omaggiando la squadra di Thiago Motta – commenta Sarti –. Giocare in Europa è un’occasione unica per la nostra città e siamo certi avrà un impatto positivo su tutto il sistema Bologna".

Basta spostarsi un po’ e la musica non cambia: in via Sante Vincenzi il Camplus Bononia si è colorato di rossoblù per celebrare la squadra. Il Camplus, collegio di merito, ospita gli studenti universitari dell’Alma Mater studiorum e le giovanili del Bologna Calcio (categoria under15-under19), riuniti insieme nella foto qui in alto a sinistra, insieme con il founder e Ceo Maurizio Carvelli. L’entusiasmo e la voglia di contribuire alla volata per la Champions non conoscono confini: prova ne è la vetrina dell’Ottica Zolli in piazza Vittorio Veneto, 12 a Porretta Terme (Alto Reno Terme), che è stata completamente addobbata di rossoblù nelle sue vetrine.

Partecipare all’iniziativa è facile e c’è ancora tempo: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa: si consiglia di scattare le fotografie in

presenza dei titolari o comunque di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.