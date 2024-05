Una folla saluta suor Armanda: "Lottava sempre per i fragili"

Ultimo commosso saluto ieri pomeriggio a Sant’Agata (nella foto), nella cornice di una folla di persone con in testa il sindaco Beppe Vicinelli, a suor Amanda Ballestri, scomparsa martedì scorso all’età di 96 anni. La religiosa, che faceva parte delle suore Minime dell’Addolorata, si muoveva con l’immancabile bicicletta, ed era conosciuta da tutti per il suo instancabile apostolato.

"Suor Armanda – ha detto nell’omelia il parroco don Giovanni Bellini – approdò a Sant’Agata nel 1970 dove è rimasta fino alla morte. Partendo dalla parola del Signore che dice ’Amatevi come io vi ho amato’, suor Armanda si è fatta una con ciascuno e con tutti indistintamente, servendo, amando, sacrificandosi, disinteressatamente, creando rapporti sinceri e simpatici con tutti ed usando il linguaggio dialettale per entrare più in sintonia con le persone". "Suor Armanda – ha continuato il sacerdote – era di carattere volitivo, pur modestissima e fragile, non esitava a lottare e a discutere anche con personalità importanti quando riteneva non fossero rispettati i diritti degli ultimi".

p. l. t.