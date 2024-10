"Va verificata la sicurezza di tutta la strada provinciale"

Con una interrogazione alla giunta regionale e con un analogo atto di sindacato ispettivo al Comune di Castiglione dei Pepoli Fratelli d’Italia vuole fare chiarezza sulla frana che da mercoledì scorso ha interrotto la circolazione sulla strada sp 325 "Val di Setta Val Bisenzio" nei pressi del bivio per la strada che porta alla località Rasora, a circa un chilometro dal confine regionale. Per la consigliera regionale Marta Evangelisti e per il consigliere comunale di minoranza Simone Querzola la scarsa manutenzione in questo tratto della provinciale al confine con la Toscana ne ha causato il crollo.

"Siccome risulta che la strada provinciale sarebbe stata più volte interrotta nel corso degli anni – si legge nell’interrogazione –, verosimilmente per scarsa manutenzione e che la causa della frana sarebbe collegata alla perdita di un tubo d’acqua, già presente da anni si chiede se sia il caso di verificare lo stato di sicurezza di tutta la sp 325 e quali siano gli eventuali relativi interventi strutturali risolutivi da prevedere o previsti, anche congiuntamente agli altri enti preposti". Nel frattempo il sindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi ha comunicato che per il ripristino del manto stradale e, quindi, della circolazione occorreranno dalle cinque alle otto settimane.