Vaccinazioni per abitanti e volontari

In tutta la Romagna ma anche nella provincia di Bologna dove ci sono stati allagamenti si sta cercando di recuperare in tempi rapidi le carcasse di animali morti, che se lasciati a lungo sul terreno contribuiscono a inquinare acqua e fango. Il rischio di emergenza sanitaria esiste concretamente. Nelle campagne ci sono corpi di cavalli, mucche, pecore, pollame già in avanzato stato di decomposizione. Inoltre anche l’acqua salita dalle fogne ormai incapaci di accettare il flusso di liquido può essere pericolosa. Le autorità sanitarie raccomandano a tutti coloro che sono impegnati nell’opera di pulizia e bonifica di non toccare mai il volto con le mani venute a contatto con l’acqua. I batteri possono causare problemi gastrointestinali o forti irritazioni della pelle. Disinfettarsi è fondamentale.Anche a Ponte della Motta di Budrio in questi giorni i vigili del fuoco stanno eseguendo le operazioni di recupero delle carcasse di animali col coordinamento del servizio veterinario dell’Ausl. Nella zona di Budrio e Molinella, inoltre, a breve potrebbe cominciare una campagna di vaccinazione contro il tetano. La copertura antitetanica è comunque offerta a coloro che già ora la richiedono autonomamente. La stessa cosa succede a Conselice dove la campagna di vaccinazione è già più strutturata e diffusa. Gli specialisti delle vaccinazioni di Bologna stanno offrendo collaborazione proprio a Conselice.

