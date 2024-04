Veglia in biblioteca con i racconti di Matteo Belli

’Andare a veglia’, come tanti anni fa. Un’atmosfera che rivive domani sera alle 21 alla biblioteca Ezio Raimondi di Lizzano, in via Roma. Il progetto riprende l’antica tradizione montanara: era usanza nei borghi radunarsi nella stalla o in una casa per ascoltare un narratore. Partendo dal patrimonio orale l’attore e regista Matteo Belli farà rivivere questa antica ritualità. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro oggi dalle 9 alle 15 tramite whatsapp: 3454725895 o email: francesca.marchi@unioneappennino.bo.it.