Venturi spariglia le carte e va con il Pd

Paolo Venturi, fino a poco fa consigliere di opposizione a Loiano, ha deciso, sparigliando le carte, di far parte della lista del candidato Roberto Serafini che, alle amministrative, correrà con una civica appoggiata dal Pd. Dopo l’ufficialità del ‘cambio-sponda’ di Venturi ‘Loiano Impegno Comune’ lo ha espulso. "Ritengo di avere fatto cinque anni di opposizione esclusivamente nel merito dei temi in discussione e mai in conseguenza di giudizi preconcetti e personalismi che preferisco lasciare ad altri - sottolinea Venturi. Dare il mio contributo alla lista di Serafini non si discosta da questo principio. Affermare che la sua lista sia in ’perfetta continuità’ con l’amministrazione uscente, non conoscendone il programma tantomeno le persone che ne fanno parte, mi sembra un giudizio superficiale. Se ho deciso di accettare è per la disponibilità che mi ha dato il candidato a recepire nel programma il mio contributo sulle materie che mi vedono più preparato, ma anche per l’esortazione di cittadini che hanno apprezzato come ho svolto il mio mandato in minoranza. I membri del gruppo consiliare erano a conoscenza del fatto che ero stato contattato dal candidato e che stavo valutando la sua proposta. Mi dispiace solo che questa esperienza si concluda in questo modo perché non rende merito a tutto l’impegno speso avendo come unico fine l’interesse di Loiano".

z. p.