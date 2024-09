Via a un campus di alta formazione. Il sindaco promuove l’idea Ippodromo

L’asse tra Confindustria e Palazzo d’Accursio non si ferma alla necessità di rispondere all’emergenza casa. C’è pure la formazione tra i punti chiave dell’intervento di Valter Caiumi a ’Farete’ con un progetto già sul tavolo: lanciare il primo campus rigenerando l’area dell’ippodromo.

Per Confindustria Emilia (3.400 imprese con un fatturato di 75 miliardi di euro tra Bologna, Modena e Ferrara) c’è la creazione in città, insieme al Comune, del primo campus di alta a formazione "che si pone l’obiettivo di ridare un’identità ad un’area importante per storia e dimensione, quella dell’ippodromo".

Il tutto "in un rigenerato contesto urbano dove il rispetto per l’ambiente e la qualità degli spazi verdi, in un luogo dove nascerà il più grande parco verde della città, si uniscono a una vocazione di attrarre, formare e riqualificare una nuova generazione di professionalità tecnico scientifiche, valorizzando la connessione con il Tecnopolo di Bologna", sprona l’industriale, ricordando, nella sua relazione, i "97 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo nei prossimi due anni".

Il sindaco Matteo Lepore raccolglie l’input: "Stiamo lavorando insieme sul progetto di un campus di alta formazione: c’è un’ipotesi sull’Ippodromo che ci interessa, abbiamo concluso il percorso di partecipazione con i cittadini dal quale è emerso che debba rimanere un parco pubblico aperto ai tutti. Questo sarà garantito", assicura. E dettaglia che "stiamo elaborando con Confindustria e Nomisma e con l’aiuto della Fondazione Del Monte un’ipotesi di conversione dello stabile che dovrà prevedere una transizione per l’attuale gestione. L’ippodromo rimarrà per un anno o due perché deve trovare una sede alternativa. Incontreremo Cesena Trotto e Hippogroup e ne parleremo", prosegue il sindaco. I tempi? "ll progetto potrebbe essere pronto per la fine di quest’anno, per poi fare tutte le procedure".

Caiumi guarda al futuro: "Investire in programmi di riqualificazione sarà essenziale per tutte le imprese per preparare i lavoratori al nuovo mondo post rivoluzione Intelligenza artificiale". Da qui, a cinque anni dall’avvio del liceo Steam International, Confindustria punta su questo filone che valorizza le materie scientifiche: "In corso c’è una nuova apertura del nostro liceo nell’area di Emilia Centro".