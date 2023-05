Via Saffi sprofonda sotto la pioggia Traffico in tilt, paralizzata la città

di Chiara Caravelli

Il maltempo colpisce il centro città provocando allagamenti e disagi sotto le Torri. In particolare, le piogge torrenziali di ieri hanno provocato la chiusura di via Saffi in entrambi i sensi di marcia. L’esondazione del torrente Ravone, ha infatti sollevato l’asfalto in alcuni punti, all’altezza dei civici 22-24 della vicina via Montello. In via del Chiù, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alcuni ostacoli sul corso d’acqua. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale e gli operatori della Protezione Civile, oltre che l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari.

La chiusura di via Saffi ha provocato, a cascata, enormi disagi per quanto riguarda la viabilità. Circolazione in tilt, quindi, nel centro città con i viali che ieri sono rimasti bloccati per tutto il pomeriggio a causa dell’ondata di maltempo. Il traffico intenso ha colpito la zona tra via XXI Aprile e via Andrea Costa (molti autisti sono stati costretti a imboccare la corsia preferenziale per uscire dalla coda che ha paralizzato l’arteria per diverse ore), con incolonnamenti consistenti, poi disagi in Bolognina e in alcune porte d’accesso al centro: da San Mamolo a Lame, passando per porta San Felice. Inondazioni con l’acqua che ha superato il livello del marciapiede anche a Largo Respighi in zona universitaria.

Deviazioni anche alle linee dei bus. Quelle dirette verso il centro hanno transitato nelle vie Vittorio Veneto e Sabotino, mentre per la periferia i bus sono passati sui viali e poi sulle vie Andrea Costa, Montefiorino e Timavo. La situazione in via Saffi ha fatto scattare anche le polemiche dei residenti della zona: sulle pagine social del quartiere Saragozza, infatti, gli utenti lamentano blocchi alla circolazione e impossibilità di raggiungere la propria abitazione.

Sulla situazione maltempo è intervenuto anche il sindaco Matteo Lepore: "Per quanto riguarda il Comune di Bologna, abbiamo attivato il Centro operativo comunale al fine di monitorare gli sviluppi dell’emergenza sul territorio. Nel tratto più critico di via Saffi sono stati posizionati dei sacchi per tutelare i portici e le attività commerciali più esposte". Le piogge dovrebbero persistere fino alla tarda mattinata di oggi per questo, continua il primo cittadino, "consigliamo a tutti i cittadini dell’area metropolitana di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari".

Le piogge torrenziali hanno colpito anche le stanze della Penitenziaria della Dozza. Alla caserma Rocco D’Amato, al quarto piano del carcere, il temporale ha fatto venire giù pezzi di muro e intonaco sulle teste dei poliziotti in servizio alla casa circondariale. "Un degrado inaccettabile – la denuncia del sindacato Sappe – come se all’interno del carcere le normative sulla sicurezza non avessero valore. Chiediamo l’intervento immediatamente dell’amministrazione per ripristinare condizioni di salubrità e sicurezza adeguati a un luogo di lavoro dignitoso".