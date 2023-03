Vigilanza Rai Lisei tra i componenti della commissione

C’è anche Marco Lisei (nella foto), avvocato, senatore bolognese di Fratelli d’Italia, fra i 42 membri della nuova Commissione di Vigilanza della Rai – organo la cui presidenza spetta alle forze di opposizione – convocata per martedì 21 marzo.

"Voglio ringraziare Fratelli d’Italia per l’onore e la fiducia accordatami nell’avermi nominato", posta Lisei sul suo profilo Facebook. "Svolgerò e onoreró questo ruolo con il massimo impegno e decoro nell’interesse esclusivo dell’Italia e degli italiani".

Si tratta "di un incarico delicato", riconosce il senatore. E spiega: "Il servizio pubblico è importante e negli ultimi anni non sempre è stato all’altezza, sia della funzione sociale che svolge sia del costo a carico dei cittadini".

Lisei cita per esempio "i fatti non certo edificanti avvenuti a Sanremo". Già nel corso del Festival, il suo partito aveva aspramente criticato Fedez (e i vertici Rai, chiedendone le dimissioni), che aveva attaccato il viceministro Galeazzo Bignami, strappando una vecchia foto in cui si vede vestito da nazista; e che, insieme con J-Ax aveva inneggiato alla legalizzazione della cannabis.

Lisei assicura: "Cercherò di ripagare la fiducia del partito e le aspettative dei cittadini con il massimo impegno".

