Vignoli: "Tre giovani e tre over in squadra"

Perfetta parità di genere. E anche generazionale, perché ‘ci sono tre young e tre over’. E’ la giunta di Luca Vignoli, neoeletto sindaco di Castel Maggiore, il Comune dove la lista di under 30, ‘Cose Nuove’, ha battuto il Pd al ballottaggio. Vignoli ha presentato sui social la sua squadra, dove tra gli altri figura Francesco Baldacci, che avrà le deleghe al Bilancio, al Commercio e alle Attività produttive. Baldacci, che di anni ne ha messi insieme ben più di 30 (ne ha 59), è stato vicesindaco di Castel Maggiore durante il primo mandato di Belinda Gottardi, dal 2014 al 2019. E prima ancora era stato assessore alle Attività produttive e Urbanistica dal 2004 al 2009 con sindaco Marco Monesi. Un altro ritorno dalle precedenti amministrazioni è un’altra figura over 30. Si tratta di Annalisa Cerrè, 41 anni, per 10 anni in Consiglio comunale (dal 2009 al 2019) di cui cinque come presidente della commissione Territorio. A lei vanno le deleghe tra le altre all’Urbanistica e alla Sostenibilità ambientale. Completa il quadro dei ‘fuori quota’ Annalisa Bondì, 49 anni, che sarà assessora al Welfare in forza dei 24 anni di lavoro nei servizi sociali dell’Unione Terre dei Castelli nel distretto di Vignola. Insieme a Vignoli, sarà under 30 anche la sua vicesindaca: Maria Vittoria Cassanelli, 26 anni, laureata al Dams e arteterapeuta a scuola e in comunità di recupero, avrà le deleghe alla Cultura, all’Istruzione e alle Pari opportunità. Infine Carlo Salvatori, 28 anni, è il nuovo assessore a Lavori pubblici, Infrastrutture, Sicurezza, Protezione civile e Sport.

"Abbiamo finalmente la nuova giunta- annuncia in un video sui social un sorridente Vignoli- sono molto contento della disponibilità che queste persone ci hanno dato, per mettersi al servizio della cittadinanza. Sono tutte persone che hanno collaborato in questi mesi e anni a ‘Cose Nuove’, quindi hanno chiarissimi gli indirizzi politici che intendiamo dare. E sono tutte persone competenti nei rispettivi settori di riferimento e quindi nelle deleghe di cui si occuperanno. Sono convintissimo che saranno in grado di servire al meglio il bene comune". Lo stesso sindaco di Castel Maggiore sottolinea che nella sua giunta "C’è una perfetta parità di genere: tre uomini e tre donne. E c’è anche una perfetta parità generazionale: tre young e tre over". Ora, conclude Vignoli, "partiamo subito al lavoro per curare il bene di tutta la nostra città, con decisione e competenza".