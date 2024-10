Villa Elsa, rifugio per donne dal vissuto difficile

di Sara Ausilio

Dopo due anni di ricerca, la Rupe Femminile, comunità terapeutica residenziale gestita dalla Cooperativa sociale Open Group, ha finalmente trovato una nuova sede. È Villa Elsa, una villa di quasi 300 metri quadrati con un giardino di magnolie, inaugurata ieri in via Monteveglio a Valsamoggia. La comunità, prima situata in via San Vittore, zona Colli, accoglie donne con o senza figli, con problemi di dipendenza patologica. Al taglio del nastro ha partecipato la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo: "La Rupe Femminile offre accoglienza e reinserimento, due aspetti fondamentali per donne e madri che affrontano percorsi così complessi. Le dipendenze sono un problema serio delle nostre comunità, e luoghi come questo, capaci di restituire serenità e dignità, sono indispensabili".

L’assessore alle politiche sociali e sanitarie del Comune di Valsamoggia, Simone Bini, portando i saluti della sindaca, ha dichiarato: "Ospitare una comunità come questa per noi è un orgoglio. Crediamo nella condivisione e nell’integrazione, siamo felici di aprire le porte a queste realtà". Il presidente di Open Group, Giovanni Dognini, ha sottolineato l’importanza della comunità: "Trasferiamo non solo una sede, ma un modo di fare comunità. Abbiamo scelto Valsamoggia perché è un territorio ricco di esperienze e attività. Il nostro obiettivo è collaborare con il terzo settore e il territorio, per creare nuove opportunità di inclusione".

Fondata nel 1993, la Rupe Femminile è una delle poche comunità in Italia dedicate alla riabilitazione di donne e madri con problemi di dipendenza. La comunità, casa per circa quindici donne, alcune con bambini, punta a un percorso di recupero basato su attività quotidiane e terapeutiche per permettere un reinserimento sociale e lavorativo. La struttura è accreditata dall’agenzia sanitaria regionale e collabora strettamente con essa. Meri Bassini, direzione uoc dipendenze patologiche dell’Ausl, ha spiegato: "Spesso le donne ospitate hanno un vissuto di mercificazione e sfruttamento. Il nostro approccio le aiuta a ricostruire la loro identità, affrontando temi delicati come la salute fisica e psicologica". Tra i momenti più toccanti, la testimonianza di Fatima: "Ho avuto un passato di tossicodipendenza e relazioni difficili. Dopo sei mesi qui, grazie all’aiuto degli educatori, sto finalmente bene". Anche il figlio dell’ex proprietario della villa, Daniele Pederzini, ha condiviso il suo ricordo: "La casa era dei miei genitori. È bello che l’abbiano chiamata ‘Villa Elsa’, era il nome di mia madre. Se i miei genitori sapessero che ora la loro casa accoglie una comunità, sarebbero felici".