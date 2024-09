Virtus, test in Sardegna. Scoglio Gran Canaria per Clyburn e Morgan

E’ una Virtus con qualche assenza illustre quella che questa sera (ore 21) affronterà il Gran Canaria per la seconda semifinale della quattordicesima edizione del torneo "City of Cagliari" che si disputerà al PalaPirastu, storico impianto del capoluogo sardo. Alle già previste assenze di Devontae Cacok e di Andrej Grazulis, entrambi ancora impegnati nei rispettivi cammini di riabilitazione, si aggiungono quelle di Marco Belinelli e di Isaia Cordinier. I due in questi primi giorni della preparazione hanno accusato qualche acciacco e, per non correre il rischio di trasformare queste noie in veri e propri problemi, sono rimasti a Bologna per rimettersi in ordine fisicamente.

Toko Shengelia raggiungerà solo nella giornata di oggi la squadra in Sardegna, dato che ieri ha preso parte alla partita che si è giocata in memoria di Dranzen Petrovic. L’evento si è tenuto a Zagabria e il lungo georgiano in forza alla Virtus è stato scelto dal ‘santone’ della pallacanestro europea Zeljko Obradovic per far parte del Drazen Petrovic Team, una sorta di selezione dei migliori giocatori di Eurolega, che hanno affrontato la nazionale croata. Petrovic è deceduto il 7 ottobre 1993 a soli 28 anni in un incidente stradale avvenuto in Germania e in carriera ha vinto un mondiale, un europeo, un argento e una bronzo olimpico con la nazionale della Jugoslava. Dopo la frammentazione di questa nazione ha messo nella sua personale bacheca un altro argento olimpico nella finale del 1992 che vide la Croazia giocare contro il Dream Team statunitense.

C’è molta curiosità su questa prima uscita a porte aperte della Virtus per una partita che è possibile vedere in diretta su Dinamo Tv, il canale youtube della Dinamo Sassari. Il giocatore più atteso è chiaramente Will Clyburn e a seguire c’è Matt Morgan, gli unici due che non hanno mai giocato in Italia e per motivi diversi su entrambi ci sono grandi aspettative. Non è un segreto che Clyburn è stato ingaggiato per mettere in campo tutto il suo talento, una abilità che gli ha consentito di essere uno dei giocatori più quotati in Europa. Mentre Morgan, come playmaker, ricopre uno dei ruoli più delicati in assoluto dovendo mettere in ritmo i compagni. Dopo due settimane di lavoro insieme non si può ancora parlare di intesa tra i giocatori che vanno in campo, ma anche il modo con cui sarà servito Ante Zizic darà qualche indicazione in più su come il coach bianconero Luca Banchi intende coinvolgere il centro croato durante la stagione. Nella prima semifinale di questo torneo si affronteranno la Dinamo Sassari e il Paok Salonicco (ore 18.30).