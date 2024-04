Visite culturali e gastronomiche. I colli mostrano le loro bellezze

Colli della provincia bolognese aperti ai cittadini e ai turisti: tra trekking, percorsi enogastronomici, visite guidate, sono 40 gli eventi previsti tra sabato e domenica per la quinta edizione di Open Weekend, progetto giunto alla quinta edizione, che vede la collaborazione dei volontari della Rete di Pro Loco "Reno Lavino Samoggia" e gli studenti e i docenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto Tecnico Economico Gaetano Salvemini. L’iniziativa coinvolge Casalecchio, Valsamoggia, Sasso, Zola e Monte San Pietro oltre a enti del terzo settore e realtà private. Una progettazione che è anche intergenerazionale, grazie al lavoro dei docenti e dei 44 studenti del Salvemini.

"Riteniamo fondamentale che i ragazzi stiano a stretto contatto con il mondo del lavoro e delle istituzioni, a maggior ragione in un indirizzo turistico come il nostro" afferma la professoressa Antonella Fornari. Anche le studentesse si ritengono soddisfatte di quanto svolto: "Abbiamo contattato in prima persona gli enti, e partecipato all’organizzazione del programma. È stata un’occasione per comprendere a pieno il valore del nostro territorio, oltre che per mettere in pratica ciò che studiamo sui libri" commentano Gioia Bruni e Flavia Spampinato.

Open Weekend si apre in realtà venerdì con un’anteprima: alle 21 all’osservatorio astronomico Felsina-(patrimonio Unesco) si potranno osservare costellazioni e la Luna al telescopio. Ci saranno poi trekking - a piedi, in e-bike, con i cavalli, con gli asini- e ad uno verrà abbinato anche il cibo "Siamo cinque Pro Loco del territorio e l’evento clou che raccoglie il lavoro di tutte è quello di domenica: il Magnalonga di Valsamoggia, un trekking enogastronomico di sei tappe. I partecipanti verranno accolti da agriturismi e aziende vinicole, e faremo assaggiare loro i prodotti tipici dei nostri dei nostri territori" spiega Anna Cinquegrana, rete di Pro Loco Reno Lavino Samoggia Non manca la cultura,infatti presenti nel programma visite guidate alla Rocca dei Bentivoglio (a cura degli studenti del Salvemini), a Palazzo Albergati di Zola Predosa e sabato alle 10 ci sarà un pic-nic unito alla visita guidata di Villa Nicolaj. Il programma completo, i prezzi, e i metodi di prenotazione sono consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Alice Pavarotti