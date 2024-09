Vito, due Torri e una lasagna

Torna in piazza San Francesco Le luci della città - Spazio alla Cultura con Enel, la rassegna promossa da Enel e curata da Cronopios con il patrocinio del Comune. Quest’anno l’appuntamento è da giovedì 3 a sabato 5 ottobre e nel giorno di San Petronio sul palco ci sarà l’attore e comico Vito con un omaggio speciale alla città: "Due Torri e una lasagna. Storie petroniane di ieri, oggi e domani". Dal prete di campagna al tassista di città, passando per fruttivendoli, meccanici, fenomeni da bar e da circo, santi e rezdore, Vito si interrogherà sul senso della bolognesità e sulla sua persistenza.

"Racconto la storia della città e i suoi personaggi – spiega Vito – Bologna è diventata più grande ultimamente, si è espansa. Sono tornato a vivere a San Giovanni in Persiceto, sono scappato dalla città. Ogni volta che torno qui non mi aspetto tutta questa gente, mi mette un po’ di ansia, poi dopo tre minuti mi abituo ed è bellissimo". Per questo l’attore nel suo spettacolo si chiede chi siano i bolognesi oggi e se esistano ancora. La prima serata, giovedì 3 ottobre, è invece dedicata a una riflessione sul mezzo più rivoluzionario dell’informazione contemporanea: i social network. Lo zen e l’arte della manutenzione dei social è lo spettacolo di e con Beppe Severgnini, conduttore e giornalista. Accompagnato al pianoforte da Carlo Fava, Severgnini prova a tracciare una rotta con l’aiuto delle parole di alcuni grandi del passato, da Robert Pirsig a Giorgio Gaber.

La serata finale di sabato 5 ottobre è affidata alla voce di Ginevra Di Marco in Quello che conta. Ginevra canta Luigi Tenco, accompagnata al piano da Francesco Magnelli e alla chitarra da Andrea Salvadori. L’iniziativa "è un segno tangibile del nostro impegno con il territorio, in particolare su Bologna – spiega Riccardo Amoroso, responsabile Enel area territoriale appenninica –. Un’occasione per unire la cultura, che è il motore della vita, alla transizione energetica, spiegando ai cittadini quali sono le tecnologie da utilizzare per avvalersene".

Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, iniziano alle 19.15, mentre al pomeriggio, a partire dalle 17, piazza San Francesco accoglie i più piccoli con i laboratori creativi di riuso. Giocando con i burattini di Arte e Salute Aps è in programma giovedì. Venerdì è la volta delle Architetture in divenire, laboratorio di ReMida Bologna_Terre d’Acqua, durante il quale si potrà giocare a fare i piccoli architetti. Infine sabato Alice sei ancora nel Paese delle Meraviglie?, laboratorio di riuso creativo di Ideeamo di Erika Battelli, a partire dai protagonisti della fiaba di Carroll inviterà i bambini e le bambine a realizzare gli oggetti più disparati.