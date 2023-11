Voragine in via Meucci. E un’auto ci finisce dentro

In via Meucci si è aperta una voragine in cui è sprofondata una macchina. Colpa della rottura di un tubo dell’acqua, che ha costretto l’interruzione del servizio poco dopo l’alba e un intervento urgente da parte di Hera, con i vigili che hanno chiuso la strada al traffico. I residenti però assicurano come non si tratti di un caso isolato: "L’asfalto è un colabrodo, l’ultima volta è capitato a giugno: i tecnici arrivano e rattoppano, ma poi torna tutto come prima".

La signora Anna Franca si è svegliata di buon mattino ieri, ma una volta arrivata in bagno si è accorta di come mancasse l’acqua: "Nessuno mi ha avvisata", spiega subito lei. "Così ho pensato fosse un guasto, sono uscita e, una volta salita in macchina, mi sono ritrovata bloccata nella voragine", aggiunge.

Sul posto, oltre alla Locale, è arrivato il personale di Hera per riparare la conduttura. I lavori sono durati quasi tutta la giornata, fino a che il tubo è stato sistemato, la voragine coperta e la via riaperta al traffico. La paura e la rabbia per una strada che continua a creare problemi, invece, sono rimaste.

"A settembre ho scritto al Comune per chiedere di sistemare l’asfalto – commenta Mattia, figlio della malcapitata vittima –: sono preoccupato dato che mia nonna è anziana e tutti i giorni fa lo slalom tra le buche, mentre una vicina in carrozzina non riesce a passare sul marciapiedi ed è costretta a spostarsi sulla carreggiata".

"Erano in corso i lavori per le ciclabili in via Mengoli e ho colto l’occasione chiedendo se si potesse intervenire anche in via Meucci – prosegue –: mi è stato risposto che in Comune erano a conoscenza della situazione, ma non potevano procedere perché mancavano alcuni fondi". Così, la situazione è continuata fino al culmine.

Sul tema interviene anche Nicola Stanzani, consigliere comunale di Forza Italia molto attivo in zona: "Forse l’amministrazione è troppo impegnata a disegnare ‘bolloni’ per i 30 km orari e corsie ciclabili, per ricordarsi che le strade hanno anche bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le condizioni di via Meucci, a ridosso della discutibile doppia ciclabile di via Mengoli, sono compromesse da tempo, ma si va avanti a rattoppi. Forse aspettando che qualcuno si faccia male. Si facciano gli interventi realmente utili alla sicurezza stradale, piuttosto".