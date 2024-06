Zanna vara la giunta, due donne al vertice

Con una giunta comunale di sette assessori, più una delegata, Isabella Fabbri, già presidente del Municipio di Monteveglio nel mandato scorso, ai progetti partecipativi di rigenerazione urbana, martedì sera al termine di una seduta fiume si è insediata Milena Zanna, seconda sindaca di Valsamoggia, il Comune nato 10 anni fa dalla fusione di Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Savigno e Castello di Serravalle. Con il 53 per cento delle preferenze ricevute Zanna raccoglie l’eredità di Daniele Ruscigno, il sindaco dinamico e onnipresente, che ha traghettato i centri urbani della Valle del Samoggia verso lo sviluppo industriale e turistico del suo grande territorio.

Il primo consiglio comunale dell’era Zanna si è tenuto a Crespellano e subito sono arrivate le prime magagne. Al momento della costituzione dei gruppi consiliari Vanni Pancaldi, candidato sindaco delle liste Civicamente Samoggia e Movimento 5 Stelle, ha chiesto di poter essere il rappresentante di quest’ultima lista che, nonostante gli 807 voti raccolti, non ha ottenuto alcun seggio. Richiesta che si è scontrata subito con il regolamento del Consiglio comunale e che, sulla base di un’argomentata esposizione giuridica fatta dalla segretaria comunale, ha costretto Pancaldi a passare al gruppo misto, in attesa di un futuro pronunciamento del consiglio comunale che, già in questa seduta, ha ottenuto il consenso espresso in modo palese dal Pd.

"Una scelta che contrasteremo in ogni modo – ha attaccato Luigi Gandolfi, candidato sindaco per il Centrodestra – va contro il regolamento e ha già un precedente nella scorsa legislatura, quando al consigliere Falco venne impedito di creare il gruppo di Forza Italia, perché quella lista non aveva ottenuto alcun seggio". Nei prossimi cinque anni Valsamoggia sarà amministrata da due "consoli" donne: la sindaca Milena Zanna, che tiene per sé i Lavori pubblici, e la sua vice Federica Govoni che, alle deleghe che aveva con Ruscigno (Attività produttive e Turismo), ora si trova il carico dell’Urbanistica e della Pianificazione territoriale. La affiancheranno Andrea Bertaccini (Cultura e Pari opportunità), l’ex preside delle scuole di Valsamoggia Enrico Zanaroli (Scuola e formazione), Andrea Zanardi (Programmazione economica), Simone Bini (Sanità e Protezione civile), Lorena Ghiaroni (Ambiente) e Juri Zagnoni (Sport e Innovazione). Luca Grasselli è stato rieletto presidente del Consiglio comunale.

Nicodemo Mele