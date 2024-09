Zola Predosa, la partenza è subito in salita

Si alza il sipario sul campionato di Eccellenza. Oggi, alle 17 (il Crer ha infatti posticipato il fischio d’inizio dalle 15,30 alle 17 a causa del perdurare delle temperature elevate), è infatti in programma la prima giornata di questa stagione 2024-2025.

Dopo aver disputato il primo turno di Coppa, le sei bolognesi che militano in questa prestigiosa categoria inizieranno dunque a fare sul serio in partite che valgono tre punti. Lo Zola Predosa, unica nostra portacolori inserita nel terribile girone A, è attesa da un inizio almeno sulla carta complicato, dal momento che, al ‘Filippetti’ di Riale, arriverà la corazzata modenese Terre di Castelli. Nel raggruppamento B, salta subito all’occhio il derby tra Mezzolara ed Osteria Grande: i primi hanno fatto amaro ritorno in Eccellenza dopo ben venti stagioni consecutive in Serie D mentre i secondi sono alla prima storica apparizione in categoria dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Promozione. Impegno casalingo anche per il Medicina Fossatone che, tra le mura amiche, cercherà di strappare un risultato positivo al temibile Russi (tra le principali favorite alle spalle solamente di Gambettola e Mezzolara). Il giovanissimo Granamica, che farà di tutto per cercare di salvarsi, ospiterà i romagnoli del Tropical Coriano mentre il Castenaso sarà di scena sul terreno di gioco del Massa Lombarda.