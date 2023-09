Casting per film e cortometraggi: si cercano attori e comparse

Bologna, 7 settembre 2023 - Attori, attrice e comparse cercansi. A Bellaria Igea Marina e a Bologna aprono i casting per i cortometraggi legati alla summer school attoriale Naufragare e il film "Ma chi ti conosce", del regista Francesco Fanuele.

Dal 14 al 22 settembre, infatti, a Bellaria Igea Marina prende il via la terza edizione di Naufragare, la summer school organizzata da Approdi in collaborazione con il Bellaria film festival e 4/terzi APS, dedicata al cinema d’autore.

Via ai casting per film e cortometraggi

Alessandro Comodin, noto regista e autore, il cui ultimo film “Gigi la legge” ha vinto il premio speciale della giuria al Locarno film festival 2022, è stato chiamato a svolgere il ruolo di mentore e guida del workshop.

Il titolo di questa terza edizione di Naufragare è "Le direzioni del vento" proprio perché la summer school sarà dedicata alla direzione attoriale, al lavoro con gli attori sulla scrittura e la recitazione, con la partecipazione di giovani autori e giovani autrici da tutta Italia. Durante la summer school verranno inoltre girati tre cortometraggi che verranno poi proiettati in anteprima al 42° Bellaria film festival.

Per l'occasione, Approdi ha aperto una casting call rivolta a tutti gli interessati, sia attori professionisti sia non professionisti, con o senza esperienza, l'unico requisito è aver compiuto 18 anni, con preferenza per i candidati di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Pesaro-Urbino, Faenza, Bologna. La partecipazione ai casting è completamente gratuita e si svolgerà dal 15 al 17 settembre a Bellaria Igea Marina, ma non è previsto un rimborso spese del viaggio. Per gli attori selezionati è previsto un compenso in base alle pose durante i giorni di ripresa, in programma dal 19 al 21 settembre. Per iscriversi basta compilare il form sul sito di Approdi. Le opportunità per gli aspiranti attori, però, non finiscono qui. Il regista Francesco Fanuele cerca comparse per il suo nuovo film "Ma chi ti conosce". Per questo, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, sono stati aperti i casting a Bologna nei mesi di settembre e ottobre rivolti, tra gli altri, a giovani musicisti di strumenti ad arco che abbiano 18 anni, una controfigura per attrice che sappia suonare il violino, una controfigura per attore che sappia suonare il piano, fidanzati disposti a baciarsi, anziani che sappiano ballare. Per candidarsi bisogna inviare una mail all'indirizzo [email protected].