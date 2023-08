Casting in Emilia Romagna: attori cercansi per cortometraggio L’Uovo, ecco i profili

Bologna, 30 agosto 2023 - Ciak si gira, e si cercano attori per un cortometraggio indipendente intitolato L'uovo, diretto da Valerio Lucantonio da un'idea di Erica Benvenuti e scritto da un pool di autori: Simone Basciani, Chiara Dario, Tobia De Angelis, Michela Solitro, Erica Benvenuti e Valerio Lucantonio.

Le figure cercate

La produzione cinematografica bolognese Combo ha avviato i casting. In particolare si ricercano: 1) Un’attrice tra i 50 e i 65 anni, con capelli grigi/brizzolati, corporatura media, alta circa 160 cm. I requisiti fondamentali sono: età scenica 60 anni, accento neutro, esperienza attoriale Come requisiti tecnici si richiede che sia residente a Bologna o provincia e che sia iscritta al Nuovo Imaie prima del 2023

2) Un attore di età compresa tra i 60 e 70 anni, parzialmente calvo, di corporatura robusta e alto circa 165 cm. I requisiti fondamentali: età scenica 65, accento neutro, esperienza attoriale Requisiti tecnici: Residente a Bologna o provincia, iscritto al Nuovo Imaie prima del 2023.

Come partecipare al casting

I candidati e le candidate devono inoltrare una e-mail all’indirizzo: [email protected] In oggetto alla mail scrivere solo il ruolo della candidatura, LUCIA per l’attrice e PADRE MIMMO per l’attore. Devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

– Prova di residenza in Emilia Romagna

– Prova d’iscrizione al Nuovo Imaie prima del 2023

– Curriculum vitae o portfolio e/o link showreel

– Una foto primo piano, una foto figura intera

Ovviamente la produzione si riserva di contattare solo le persone che soddisfano i requisiti richiesti e solo i profili selezionati per il casting in presenza. Chi non presenterà i requisiti tecnici non verrà preso in considerazione. I candidati non saranno contattati per la comunicazione di esito negativo del casting.

Il cortometraggio prevede 3 pose, con compenso da concordare. Il vitto e l’alloggio sono a carico della produzione.