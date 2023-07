Casting Emilia Romagna 2023, si cercano protagonisti e comparse: ecco per quali film

Bologna, 12 luglio 2023 – Sono aperte le candidature per partecipare alle riprese di due film che verranno girati in Emilia Romagna ad autunno 2023. Sono diverse le figure ricercate ai casting per le due produzioni cinematografiche e spaziano in diverse fasce d’età.

Casting per corto ‘Marcus e Mathias’

Combo Società Cooperativa e Bonlieue FilmLab ricercano per il film ‘Marcus e Mathias’, diretto da Maurizio Dall’Acqua, due bambini che interpretino i ruoli dei protagonisti: Marcus, bambino maschio di 10/12 anni con occhi e capelli castani e Mathias, bambino maschio di 8/9 anni con occhi e capelli castani.

Per accedere ai casting bisogna prenotare inviando una mail a [email protected] con nome, cognome ed età del candidato, nome e cognome del genitore e contatto telefonico, foto oppure video presentazione di massimo 20 secondi e allegando la liberatoria disponibile sul sito del casting.

È prevista retribuzione per le giornate di riprese del film che si girerà a fine settembre.

Casting per film sul Reno

Per questo film ambientato lungo il fiume Reno si cercano comparse e figurazioni disponibili per le riprese ad autunno. I candidati e le candidate dovranno inviare una mail a [email protected], inoltrando le seguenti informazioni: nome, cognome, età, peso, altezza, numero di telefono, mail una foto del volto e una foto a figura intera.

L’elenco completo delle donne adulte richieste: una donna slanciata over 50 fumatrice, una donna bionda over 50, una donna veneta o che sappia il dialetto veneto over 50, una donna over 40 che conosce il francese, una donna robusta over 50, una donna over 40, due donne gemelle over 40, una donna over 50 mora e con carnagione pallida.

L’elenco completo degli uomini adulti richieste: un uomo over 60 con accento bolognese e possibilmente abile nel dialetto, un uomo over 50 con baffi possenti e discrete capacità attoriali, un uomo over 40 corpulento con baffi, un uomo tra i 30 e i 60 anni, magro con capelli lunghi e tatuaggi, un uomo over 50 alto minimo 1,70 robusto e un uomo over 60.

Per le figure giovani invece si ricerca una ragazza tra i 18 e 30 anni, di statura medio-piccola e ragazzi tra i 18 e 25 anni disponibili per scena di nudo per tuffi in acqua.