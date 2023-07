Zecchino d’Oro 2024, il casting al Gran Reno di Bologna: ecco quando e come partecipare

Bologna, 6 luglio 2023 – Conosci un bimbo o una bimba che ama cantare e ha una voce angelica? Allora questa potrebbe essere la sua occasione per brillare come solista ai casting dello Zecchino d’Oro per l’edizione 2024.

La prima tappa del casting tour nazionale si terrà domenica 9 luglio al centro commerciale Shopville Gran Reno a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18 e tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno partecipare in maniera completamente gratuita e divertirsi in una giornata dedicata completamente a loro.

Dopo aver finito le selezioni, alle 19 tutti i partecipanti sono invitati allo Zecchino d’Oro Casting Show, uno spettacolo anch’esso gratuito con Nunù e i bambini che frequentano i corsi di canto tenuti da Alex Visinteiner di Antoniano, per far cantare a tutto il pubblico le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro.

Partecipare ai casting

Come già accennato, la partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi sul sito dell’evento. Si ha tempo fino a giovedì 6 luglio compreso ma, qualora le iscrizioni sul sito risultassero chiuse, è possibile comunque presentarsi liberamente, in particolare nella fascia oraria dalle 17 alle 18, per essere accolti dallo staff appena possibile.

È stata anche resa disponibile la playlist ufficiale dei casting, che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccoli: ogni bambino potrà scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare. Ecco il link alla playlist.

Una volta superata questa prima fase, i bambini vincitori si esibiranno di nuovo nel 2024 di fronte alla giuria dell’Antoniano per una seconda selezione.