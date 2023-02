Cosa succede in piazza Maggiore a Bologna: l’omaggio a Marino Golinelli

Bologna, 18 febbraio 2023 – Un anno fa l’addio a Marino Golinelli, ricercatore, filantropo, amante delle arti e della scienza. Bologna e la Fondazione da lui fondata lo ricordano oggi con una grande installazione in piazza Maggiore. Sul ‘Crescentone’ verrà composta l’immagine del suo volto stilizzato, realizzato con centinaia di tasselli, tutti da disporre e personalizzare con una dedica, un pensiero, una riflessione (foto). Sarà dunque un omaggio collettivo per un uomo, morto a 101 anni, che dell’amore per l’arte e per la scienza aveva fatto una delle cifre stilistiche di una vita lunga e piena di interessi.

7 foto Ecco la creazione di "In piazza per Marino" promosso dalla Fondazione Golinelli in occasione del primo anniversario della scomparsa di Marino Golinelli: si tratta della realizzazione di un'installazione temporanea raffigurante il volto stilizzato dell'imprenditore

Le prime 200 persone che parteciperanno alla creazione dell'installazione riceveranno un coupon per visitare a tariffa ridotta la mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi, in corso al Centro Arti e Scienze Golinelli fino al 28 maggio. Sempre oggi, dalle 17.30 alle 18.30 nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio, si terrà un momento di commemorazione privata, con la partecipazione di personalità della società civile e culturale bolognese tra cui il sindaco Matteo Lepore.

La Fondazione Golinelli

Il 2023 è anche l’anno in cui la Fondazione che porta il suo nome festeggia 35 anni di attività. E’ un’istituzione dedicata all’educazione delle giovani generazioni, la prima fondazione filantropica privata in Italia ispirata a modelli anglosassoni, di cui Golinelli pose la prima pietra nel lontano 1988. Ora ha raccolto dal fondatore il testimone Opus 2065, un progetto pensato da qui a oltre 30 anni.