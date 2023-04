Enrica Chicchio, vive a Bologna la consulente d’immagine di Elly Schlein

Bologna, 27 aprile 2023 – Giusti colori, giuste parole, per veicolare messaggi importanti. C’è Enrica Chicchio, una bolognese d’adozione – esperta in armocromia – dietro l’immagine rinnovata di Elly Schlein, segretaria del Pd, pure lei adottata dalla città delle Torri.

L’annuncio è arrivato dalla stessa numero uno dem, sulle pagine di Vogue: “Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo”, spiega Elly, che continua: “A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio”.

Il look di Elly Schlein

Chicchio, ospite anche del nostro podcast, Il Resto di Bologna, sulla propria pagina Facebook dice di aver consigliato alla segretaria Pd “un guardaroba giocato su pochi elementi: tanto colore e pezzi chiave facilmente abbinabili che rendono agevoli incontri e spostamenti – e aggiunge -. Sono orgogliosa di lavorare con Elly e scegliere con lei le giuste cromie, dietro le quali si veicolano messaggi importanti”.

“Non mi piace il concetto di “power dressing”, non è più il tempo del potere e della prevaricazione per affermarci sugli altri – conclude -. Abbiamo bisogno di autenticità, di un look che rappresenti noi stessi. L’ unica armatura di Elly è il potere delle sue idee. Saranno la sua passione e adesione ai suoi ideali a difendere il suo (difficile) lavoro”.

Chi è Enrica Chicchio e cos’è l’armocromia

Enrica Chicchio, è di Cividale (Friuli), ma vive stabilmente a Bologna, dove lavora come consulente di immagine e personal shopper.

Esperta in armocromia è in pratica la regina degli abbinamenti, una vera e propria scienza che, a partire dalle star della tv, è arrivata anche qui, a Bologna, catturando la curiosità di tutti. Attraverso un’attenta analisi della combinazione di occhi, incarnato e capelli, è possibile metterli in armonia con una palette di colori su misura. Insomma, il segreto per farci apparire più belli, più giovani e in forma.

Ecco dunque spiegate le caratteristiche delle stagioni (primavera, estate, autunno, inverno) cui corrispondono palette di colori – freddi o caldi, intensi o sotf. E non mancano i miti da sfatare: il

nero non è sempre la soluzione migliore nel guardaroba.