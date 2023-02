Foto del viceministro Bignami strappata a Sanremo, la Rai: “Fedez si era rifiutato di consegnare il nuovo testo della performance”

Per approfondire:

Bologna, 11 febbraio 2023 – "Abbiamo saputo solo nell’imminenza che lui (Fedez, ndr) si era rifiutato di consegnare il testo della nuova performance”. Parla il direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai, Stefano Coletta, commentando il caso scaturito dalla foto del viceministro Bignami strappata in diretta tv.

“Avremmo potuto non mandarlo in onda”, prosegue Coletta, ma si sarebbe configurata un'”ipotesi di censura: rispetto a questo l'indicazione era stata che non ci fossero indicazioni e riferimenti di tipo politico”.

A chi invoca le dimissioni, "trent'anni di esperienza - sottolinea con forza Coletta - mi portano a dire che lavoriamo per molte ore al giorno, con attenzione e perizia. Sfido a fare una narrazione diversa del mio operato e di tanti dirigenti Rai”. Ma ciò che accade in diretta sul palco, ribadisce, non è controllabile.

E anche oggi Fedez ha fatto parlare di sé, stuzzicando i conduttori sul tema della legalizzazione della cannabis. A rispondergli, in modo piuttosto ironico è stato Gianni Morandi: “Non l’ho mai provata, forse dovrei”